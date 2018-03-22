Правительство захотело повысить налоги

Правительство России обсудило возможность изменения налогов на одном из первых после выборов совещаний у премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в ходе встречи поднимались вопросы о повышении НДФЛ на два процентных пункта, до 15 процентов, с введением необлагаемого минимума. Как отмечает газета, ее собеседники расходятся в трактовке итогов совещания — один источник говорит о том, что решение окончательно не принято, другой заявляет, что «консенсус достигнут». Газета пишет, что в правительстве осенью 2017 года на совещаниях уже анализировали последствия повышения НДФЛ до 15-16 процентов, а также введение необлагаемого минимума.

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На совещании также поднимались вопросы о проведении двух налоговых маневров. Так, по словам источников, для нефтяников предлагается обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а для экономики в целом — снизить страховые взносы до 22 процентов в обмен на рост НДС до 22 процентов. Собеседники издания утверждают, что два налоговых маневра пока не поддержаны.

В рамках встречи чиновники, по информации издания, также обсуждали введение торгового сбора с оборота (фактически налог с продаж) и отмену льготной ставки НДС в 10 процентов, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. Министерство финансов предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и объединить все государственные выплаты в единое универсальное пособие для бедных. Торговый сбор с оборота, в свою очередь, может появиться как часть налогового маневра — вместо повышения НДС при снижении страховых взносов.

Представители первого вице-премьера России Игоря Шувалова, а также Минфина отказались комментировать информацию. В Минэкономразвития на вопросы издания не ответили.

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