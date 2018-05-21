В России захотели сузить дороги ради денег

Строительство в России более узких дорог позволит сэкономить бюджетные средства. С таким предложением выступил член генсовета партии «Единая Россия» Аркадий Фомин в рамках конференции политического объединения. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 сантиметров меньше, чем в России. «Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды», — пояснил он. Фомин добавил, что аналогичный вопрос поднимался в 1990-е годы, однако тогда решения не последовало. По его словам, эффективное расходование бюджетных средств является одним из главных ресурсов.

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В конце марта стало известно, что, согласно предварительному стандарту для дорог, который был разработан в НИИ транспортно-строительного комплекса и вступит в силу 1 июня, в России начнут укладывать новый асфальт с добавлением крошки из старого. Это, предположительно, позволит не только сэкономить, но и ускорить проведение работ. Отмечалось, что исключением станут только трассы с высокой интенсивностью, например вылетные магистрали на выезде из Москвы.

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в конце марта заявил, что планы правительства по повышению налогов в стране связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорожной инфраструктуры.

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