Россия сравнила торговую политику США с выстрелом себе в ногу

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил на министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО), что политикой протекционизма США стреляют себе же в ногу, попутно нанося вред всей мировой экономике. Об этом сообщает Rambler News Service.

По словам Орешкина, при текущей торговой политике США рост экономики страны будет замедляться, процентные ставки — расти, а развивающиеся рынки будут страдать из-за ужесточения условий финансирования, торговых ограничений и замедления глобальных темпов роста.

«То, что мы сейчас наблюдаем, похоже на то, что США сами стреляют себе в ногу, вредя одновременно мировой экономике, — сказал министр. — Возможно, мы уже находимся в поезде, у которого следующая остановка — на станции "Глобальный кризис"».

Министр торговли США Уилбур Росс 31 мая сообщил, что Соединенные Штаты с 1 июня введут пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. В отношении других государств пошлины начали действовать еще в марте. Давние торговые партнеры США получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике, однако сделка так и не последовала.

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