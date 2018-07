Подсчитан ущерб глобальной экономике от необразованных женщин

Всемирный банк назвал убытки глобальной экономики из-за недоступности образования для девочек. Об этом сказано в докладе Unrealized potential : the high cost of gender inequality in earnings («Нереализованный потенциал: высокая цена неравенства в доходах»).

Согласно докладу, более 130 миллионов девочек не посещают школу, в связи с чем глобальная экономика теряет до 30 триллионов долларов в год. По предварительным оценкам, если бы каждая девочка получала среднее образование, их совокупный заработок мог бы дополнительно привносить в мировую экономику от 15 триллионов до 30 триллионов долларов в год.

По данным 2016 года, около 132 миллионов девочек в возрасте от 6 до 17 лет во всем мире не посещают школу. 90 процентов девочек получают начальное образование, но только 77 процентов оканчивают среднюю школу. В странах с низким уровнем дохода до завершения программы средней школы доходят и вовсе треть девочек.

Всемирный банк подсчитал, что женщины, окончившие начальную школу, зарабатывают до 20 процентов больше, чем их необразованные коллеги. При этом, зарплата женщин с полным средним образованием вдвое выше, а у женщин с высшим образованием — втрое, чем у тех, кто по каким-либо причинам не смог учиться в школе

Доклад о гендерном неравенстве стал первым в серии будущих публикаций Всемирного банка.

Ранее россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law, Россия набрала ноль баллов в сфере защиты прав женщин: в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении.

