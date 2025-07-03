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14:04, 3 июля 2025Силовые структуры

Россиянин вклеивал свои фото в чужие паспорта ради одной цели

Югорец вклеивал свои фото в чужие паспорта и сдавал за их владельцев тесты в ГАИ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Югры, которые вклеивал свои фотографии в чужие паспорта и сдавал за их владельцев экзамен в Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Мужчина был задержан в декабре 2024 года. Тогда он пришел на сдачу теста с паспортом 54-летнего жителя Сургутского района, в который вклеил свое фото. Однако инспекторы распознали обман и не допустили злоумышленника к сдаче.

Тогда же выяснилось, что за месяц до этого югорец уже проворачивал похожую схему, а владелец паспорта даже получил водительские права. Впоследствии документ у него забрали, а результаты экзамена аннулировали.

Ранее во Владимирской области ФСБ задержала начальника ГАИ и начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ МО МВД России «Ковровский» по делу о превышении должностных полномочий.

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