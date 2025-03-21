ФСБ задержала помогавших сдавать экзамены за взятки инспекторов ГАИ

Главу отдела ГАИ «Ковровский» задержали за взятки

Во Владимирской области ФСБ задержала начальника Госавтоинспекции (ГАИ) и начальника регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 26 января 2024 года задержанные устроили незаконную сдачу экзамена на права подставным лицом за ранее лишенного прав мужчину. Сотрудников МВД задержали, у них дома и по месту службы прошли обыски, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Москве задержали автоблогера Ахмеда Венгалби, известного под ником WENGALLBI, за взятку сотрудникам ГИБДД.