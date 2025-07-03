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14:02, 3 июля 2025Россия

Депутат со словами «это не шутка» рассказал о ветеранах боевых действий из Росрыболовства

Депутат ГД Делягин: Удостоверение ветерана могут получить и в Росрыболовстве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удостоверение ветерана боевых действий могут получить и сотрудники Росрыболовства. Об этом со словами «это не шутка» рассказал в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

По словам Делягина, существует приказ, который регулирует порядок выдачи таких удостоверений сотрудникам этого ведомства. Кроме того депутат обратил внимание, что аналогичные документы составлены и в отношении других организаций, таких как Минприроды, Минтруда и Минэкономразвития. «Даже Рособрнадзор и Казначейство имеют нормативы по выдаче удостоверений участников боевых действий», — удивился парламентарий.

Как гражданский человек, могу представить ситуацию, когда представитель Росрыболовства попал под обстрел и проявил героизм (...) Но как к таким ветеранам будут относиться те, кто этот статус получил в реальных окопах, уворачиваясь от реальных дронов?

Михаил Делягин

Делягин отметил, что сделанное им открытие сильно удивило его. «Вдруг находишь такое, от чего начинаешь тихо... Ну, скажем так, изрядно удивляться», — заявил он.

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