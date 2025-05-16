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13:59, 16 мая 2025Россия

Человека в форме и с вручаемой посмертно медалью «Вагнера» прозвали восставшим из мертвых

Человек с вручаемой посмертно медалью «Вагнера» пришел в российскую школу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Человек в военной форме и с вручаемой посмертно медалью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пришел в российскую школу для участия в посвященных ветеранам мероприятиях. Это следует из поста, которым поделился в Telegram российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист выложил пост связанного с ЧВК Telegram-каналом «Вальс Валькирий». К записи прикреплена фотография военного с высшей наградой Вагнера, «Платиновой Звездой Героя» и посмертным Красным Крестом «За кровь и храбрость». «Крест (...) по своему статуту вручается только близким погибшего. У живого сотрудника он не может появиться по умолчанию», — говорится в публикации. Авторы канала прозвали надевшего форму и награды мужчину восставшим из мертвых и зловещим мертвецом.

Военкор Стешин, в свою очередь, призвал обратить внимание на мошенников, изготавливающих и продающих поддельные награды. «Они (ордена) обесцениваются. Может быть, стоит обратить внимание правоохранителям или законотворцам? Пора, явление уже массовое, клоуны плодятся, как хомяки», — подытожил журналист.

Известно, что награды, выдававшиеся ЧВК «Вагнер», не относятся к государственным, и за их подделку и продажу не грозит уголовная ответственность.

Ранее журналист Анастасия Кашеварова описала реакцию вагнеровцев на слова президента России Владимира Путина о мятеже владельца ЧВК Евгения Пригожина.

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