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12:05, 16 мая 2025Россия

Описана реакция вагнеровцев на слова Путина о мятеже

Журналист Кашеварова: Вагнеровцы думали, что марш на Москву согласован с Путиным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Участвовавшие в мятеже частной военной компании «Вагнер» бойцы думали, что марш на Москву согласован с президентом РФ Владимиром Путиным и крайне удивились, когда российский лидер осудил действия главы ЧВК Евгения Пригожина. Об этом в интервью Антону Красовскому заявила журналист Анастасия Кашеварова, видео беседы опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам спикера, она неоднократно общалась с бывшими вагнеровцами. Те рассказывали, что считали, будто смогут беспрепятственно дойти колоннами до столицы. «Они сказали, это приказ, ну они же солдаты. [Приказ,] согласованный с Путиным. "Все, нас везде пропустят"», — описала логику вагнеровцев журналистка.

Кашеварова описала реакцию участвовавших в мятеже бойцов ЧВК на слова президента о предательстве как «ступор».

Им же сказали, что не против президента, а за президента (...) Каждый из них говорит, что они ***, когда увидели на экране президента, который говорит, что [они] мятежники

Анастасия Кашеварова

24 июня 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Министерства обороны РФ объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны, а после — по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — уехал в эту республику, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.

После попытки мятежа в офисе Евгения Пригожина прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и множество единиц оружия.

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