В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках. Что об этом известно?
Правоохранительные органы обнаружили в доме и офисе лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».
Судя по кадрам, в ходе обыска полиция нашла поддельные паспорта, золотые слитки, парики и арсенал оружия. Также стало известно, что дом Пригожина был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.
Помимо этого, рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с шестью миллиардами рублей наличными.
Вернули ценности
Источник в среду, 5 июля, рассказал, что Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Петербурге. Глава ЧВК лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.
Сам Шойгу, комментируя мятеж Пригожина, уточнил, что планы провалились из-за того, что «личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». По его словам, события никак не повлияли на ход специальной военной операции (СВО).
Провокация не повлияла на действия группировок войск
Передали деньги
Кроме того, 4 июля Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках. На процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Деньги забрал водитель с доверенностью. Тайник с пакетами и коробками денег нашли на парковке отеля Пригожина.
были найдены у Пригожина при обысках
24 июня «ЧВК Вагнер Центр» оцепляли силовики, там прошли разыскные мероприятия.
Мятеж Пригожина
Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.
24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» преследовать не будут.