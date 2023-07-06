Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 6 июля 2023Россия

В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках. Что об этом известно?

При обысках в офисе и доме главы ЧВК «Вагнер» Пригожина нашли оружие, паспорта и парики
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Правоохранительные органы обнаружили в доме и офисе лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Судя по кадрам, в ходе обыска полиция нашла поддельные паспорта, золотые слитки, парики и арсенал оружия. Также стало известно, что дом Пригожина был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.

Помимо этого, рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с шестью миллиардами рублей наличными.

Материалы по теме:
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023
«Никто не хочет оказаться у них на пути» Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
«Никто не хочет оказаться у них на пути»Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
28 июня 2023

Вернули ценности

Источник в среду, 5 июля, рассказал, что Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Петербурге. Глава ЧВК лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.

Сам Шойгу, комментируя мятеж Пригожина, уточнил, что планы провалились из-за того, что «личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». По его словам, события никак не повлияли на ход специальной военной операции (СВО).

Провокация не повлияла на действия группировок войск

Сергей Шойгуглава Минобороны РФ

Передали деньги

Кроме того, 4 июля Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках. На процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Деньги забрал водитель с доверенностью. Тайник с пакетами и коробками денег нашли на парковке отеля Пригожина.

10
миллиардов рублей

были найдены у Пригожина при обысках

24 июня «ЧВК Вагнер Центр» оцепляли силовики, там прошли разыскные мероприятия.

Мятеж Пригожина

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Материалы по теме:
«Мы рубились ножами и штыками» Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
«Мы рубились ножами и штыками»Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
22 февраля 2023
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Сегодня

24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану

Евгений Пригожин лидер ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» преследовать не будут.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках. Что об этом известно?

    Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске

    Нарколог сообщила о наборе на контрактную службу в ВСУ наркозависимых

    45-летняя Николь Шерзингер поделилась снимками в ярком бикини

    Курс евро достиг 100 рублей

    При взрыве на заводе Кубани пострадали четыре человека

    Россиян предупредили о подорожании импортного алкоголя

    Под Москвой две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона

    Партнерам людей с недостаточно высоким либидо дали советы

    Искусственный интеллект спас карьеру сломавшей позвоночник порнозвезды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости