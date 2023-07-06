В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках. Что об этом известно?

При обысках в офисе и доме главы ЧВК «Вагнер» Пригожина нашли оружие, паспорта и парики

Правоохранительные органы обнаружили в доме и офисе лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Судя по кадрам, в ходе обыска полиция нашла поддельные паспорта, золотые слитки, парики и арсенал оружия. Также стало известно, что дом Пригожина был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.

Помимо этого, рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с шестью миллиардами рублей наличными.

Вернули ценности

Источник в среду, 5 июля, рассказал, что Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Петербурге. Глава ЧВК лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.

Сам Шойгу, комментируя мятеж Пригожина, уточнил, что планы провалились из-за того, что «личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». По его словам, события никак не повлияли на ход специальной военной операции (СВО).

Провокация не повлияла на действия группировок войск Сергей Шойгу глава Минобороны РФ

Передали деньги

Кроме того, 4 июля Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках. На процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Деньги забрал водитель с доверенностью. Тайник с пакетами и коробками денег нашли на парковке отеля Пригожина.

10 миллиардов рублей были найдены у Пригожина при обысках

24 июня «ЧВК Вагнер Центр» оцепляли силовики, там прошли разыскные мероприятия.

Мятеж Пригожина

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану Евгений Пригожин лидер ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» преследовать не будут.