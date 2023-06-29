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18:27, 29 июня 2023Россия

На парковке отеля Пригожина нашли тайник с пакетами и коробками денег

РЕН ТВ: в Петербурге на парковке отеля «Трезини» Пригожина нашли коробки с деньгами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в микроавтобусе на парковке отеля «Трезини», владельцем которого называют основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, нашли тайник с пакетами и коробки с деньгами. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По информации телеканала, в транспортном средстве лежали коробки из-под обуви, сумки и пакеты, в которых находилась иностранная валюта.

Предположительно, сотрудники правоохранительных органов изъяли пачки денег на несколько миллионов.

Как пишет портал 47news, еще один микроавтобус, связанный со структурами бизнесмена Пригожина, был замечен на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace на Васильевском острове в Петербурге. Внутри находилось 80 картонных коробок. При подсчете выяснилось, что в каждой коробке хранилось 75 миллионов рублей, в одной пачке из пятитысячных купюр умещалось полмиллиона.

26 июня сообщалось, что «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге продолжает работу в штатном режиме.

24 июня «ЧВК Вагнер Центр» оцепили силовики. Там прошли разыскные мероприятия после объявления «марша справедливости» главой ЧВК «Вагнер».

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    Анна Щербакова
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