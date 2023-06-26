Стала известна судьба «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

«ЧВК Вагнер Центр» продолжает работать в Санкт-Петербурге

«ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге продолжает работу в штатном режиме. О его судьбе в понедельник, 26 июня, со ссылкой на заявление самой организации пишет «Коммерсантъ».

«Несмотря на произошедшие события, центр продолжает работать в штатном режиме в соответствии с законодательством Российской Федерации», — приводит издание заявление центра.

Ранее 26 июля стало известно, что центры набора в «Группу Вагнера» возобновили работу в Новосибирской области, Краснодарском крае, а также Тюмени.

24 июля сообщалось, что «ЧВК Вагнер Центр» оцепили силовики. Там прошли розыскные мероприятия после объявления создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным «марша справедливости».