В России возобновили работу центры набора в «Группу Вагнера»

В Новосибирской области и Краснодарском крае возобновили работу центры «Группы Вагнера»

Центр набора в «Группу Вагнера» в Новосибирской области возобновил работу после вооруженного мятежа ЧВК. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала «Краснодар Телетайп», центр набора в хуторе Молькино Краснодарского края также возобновил работу.

26 июня работу возобновил работу штаб «Группы Вагнера» еще в одном российском регионе — Тюменской области. Сообщалось, что штаб работает в штатном режиме, прием граждан ведется по предварительной записи.

23 июня основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По имеющимся данным, по состоянию на 26 июня уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено, основатель «Группы Вагнера» находится под следствием.

