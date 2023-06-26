В российском городе возобновил деятельность штаб ЧВК «Вагнер»

В Тюмени после мятежа Пригожина возобновил деятельность штаб ЧВК «Вагнер»

В Тюмени возобновил деятельность штаб частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после мятежа, организованного ее основателем Евгением Пригожиным и его сторонниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу центра.

По ее данным, центр набора бойцов ЧВК снова работает в штатном режиме. Уточняется также, что штаб принимает россиян ежедневно по предварительной записи.

Ранее агентство со ссылкой на сотрудницу фитнес-центра «Пятый элемент» в Тюмени, где располагается в том числе штаб вагнеровцев, сообщило, что штаб ЧВК прекратил свою деятельность. По ее словам, организация закрылась в этом здании еще 23 июня.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей и пригрозил «разобраться с Минобороны». После этого в отношении Пригожина было заведено дело по статье УК РФ об организации мятежа. Позже президент России назвал организаторов подобной акции предателями.

Бойцы компании с их техникой появились на дороге по направлению к Москве. В связи с этим в некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО). При этом позднее, 24 июня, стало известно, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и сам основатель компании. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении дела в отношении главы «Вагнера».