Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание

Президент Путин назвал предателями организаторов мятежа

Президент Владимир Путин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и отдал приказ об их нейтрализации, пообещав, что они понесут «неминуемое наказание». Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к гражданам России и военным, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24» на онлайн-платформе «Смотрим».

Все, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это Владимир Путин президент России

Путин заявил, что Россия сегодня ведет «тяжелейшую борьбу за свое будущее». «Против нас направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада», — сказал он, подчеркнув, что это борьба требует «единения всех сил».

Путин заявил, что сделает все для защиты России

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан, — сказал президент. — То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене».

По его словам, во время спецоперации любая внутренняя смута — это смертельная угроза, и действия по защите страны от такой угрозы «будут жесткие».

Тех, кого пытаются втянуть в мятеж, президент призвал не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку» и прекратить участие в преступных действиях.

Путин вспомнил, как в 1917 году во время Первой мировой войны «интриги и склоки» привели к разрушению армии и распаду государства, утрате громадных территорий и гражданской войне. «Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», — напомнил президент.

В Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в столице. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — подчеркнул градоначальник и попросил москвичей отнестись к этим мерам с пониманием.

Усиливать безопасность в столице начали в ночь на субботу, 24 июня. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры, по тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Военную технику заметили возле зданий Госдумы и Совфеда, а также у Храма Христа Спасителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил об усилении мер безопасности в регионе из-за проведения антитеррористических мероприятий. Он попросил людей сохранять спокойствие.

В Ростове-на-Дону находятся силы ЧВК «Вагнер» и федеральные войска

Рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) на улицах города выставили посты военных. По данным источников, на прилегающих к штабу улицах находится много машин полиции и людей в форме, а также военная техника. Центральные улицы города патрулируют полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники.

Местные власти отменили все массовые мероприятия. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

Ночью начали перекрывать движение по трассе М-4 в Ростовской области. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивали транспорт, автомобилистов направляли обратно в город. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по М-4 регионе закрыто с 464-го по 777 километр. На въезде в Москву по трассе «Дон» образовалась пробка.

Что произошло ранее

23 июня основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе. По его словам, он пришелся по тыловому лагерю бойцов ЧВК. Этому предшествовала публикация видео из якобы разрушенного лагеря. Пригожин заявил, что в результате атаки «погибло огромное количество бойцов», и пригрозил «разобраться с Минобороны».

В военном ведомстве назвали провокацией заявления бизнесмена. Там подчеркнули, что российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В специальном выпуске «Первого канала» видео из лагеря ЧВК назвали постановочным.

ФСБ возбудила уголовное дело. Оно расследуется по статье 279 УК России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении комитета. За всю новейшую историю по этой статье судили только одного человека — офицера Владимира Квачкова, который служил в ГРУ.

Генерал армии Сергей Суровикин записал видео, в котором призвал вагнеровцев остановиться. Он сказал, что им нужно подчиниться руководству страны.

В Минобороны заявили, что Киев воспользовался заявлениями Пригожина. ВСУ сосредотачивают подразделения двух бригад на бахмутовском тактическом направлении.

Пригожин провел переговоры с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. В сети появилось видео их встречи. Снято оно, предположительно, на территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. На видео бизнесмен проходит по двору с надвинутым на лицо платком в окружении бойцов, во время разговора с представителями федеральных сил он был вооружен.