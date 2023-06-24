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01:00, 24 июня 2023Россия

Рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону выставили посты

ТАСС: посты выставлены на улицах рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: РИА Новости

Посты выставлены на улицах рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на улицах, прилегающих к штабу, в ночь на субботу, 24 июня, появились посты военных, много машин полиции, людей в форме. Кроме того, рядом со штабом стоит бронетранспортер (БТР). Издание пишет, что центральные улицы населенного пункта патрулируют полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу против главы частной военной компании (ЧВК) Евгения Пригожина. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям ЧВК, которые распространились в сети от его имени.

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    Марина Совина
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