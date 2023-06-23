ФСБ завела дело о призыве к мятежу после слов Пригожина. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», военные это опровергли

ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после слов главы «Вагнера» Пригожина

ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

НАК заявил, что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — подчеркнули в комитете.

С чего все началось

Вечером 23 июня в ряде Telegram-каналов, аффилированных с ЧВК «Вагнер», распространилась видеозапись, снятая от лица нескольких мужчин, которые обсуждают обстрел своих позиций. В сообщении утверждается, что на кадрах запечатлены последствия ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», в результате которого было «много жертв».

Затем в этих же каналах стали распространяться голосовые сообщения от имени Евгения Пригожина, который заявил, что удар по лагерям нанесли российские военные.

Минобороны назвало заявления Пригожина фейком

Вскоре министерство обороны официально заявило, что все распространяемые видеозаписи и сообщения от имени Пригожина о причастности военных к удару по «Вагнеру» не соответствуют действительности. Ведомство назвало эти публикации информационной провокацией.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — добавили в Минобороны.

Что сказали в Кремле

Президент Владимир Путин «был проинформирован обо всех событиях» вокруг Пригожина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Необходимые меры принимаются Дмитрий Песков о ситуации с Пригожиным и Минобороны

О происходящем Путин пока не высказывался лично. Как сообщал ранее репортер Александр Сладков, посещавший встречу президента с военными корреспондентами, Путину задавали вопрос об отношениях Пригожина с Минобороны, и глава государства сказал, что это «нехорошо, неправильно».