«Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину

Соратники Кадырова обратились к главе ЧВК «Вагнер» Пригожину из-за его слов об «Ахмате»

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова, среди которых — депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, обратились к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Недовольство представителей Чечни вызвали его слова о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО).

Слова Пригожина касались задач «Ахмата» в зоне СВО

Пригожин, отвечая на вопрос о том, насколько «Ахмат» в действительности способен освободить Донецкую народную республику (ДНР), и где его бойцам придется сложнее всего, сказал следующее:

«Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов» Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы от Чечни Делимханов в ответ назвал Пригожина блогером

Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов в своем обращении к Пригожину назвал его блогером и предложил встретиться из-за непонимания им задач подразделения «Ахмат».

Парламентарий указал на медийную активность Пригожина. Он выразил готовность ответить на вопросы относительно деятельности «Ахмата», в связи с чем предложил основателю «Вагнера» назвать место и время для встречи.

«Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов» Адам Делимханов депутат Госдумы

Делимханов заявил, что чеченский спецназ выполняет в ходе специальной военной операции (СВО) «все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим».

«Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место», — сказал представитель Чечни.

Глава парламента Чечни Даудов обратился к Пригожину с предупреждением

Глава парламента Чечни Магомед Даудов обратился к Пригожину с предупреждением, предложив ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». По его словам, основатель ЧВК «Вагнер» своими высказываниями создает «панические настроения» среди российских граждан.

«У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке» Магомед Даудов Глава парламента Чечни

Он также призвал Пригожина вспомнить, благодаря кому тот имеет ЧВК, но имен этих людей не назвал.

«Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим», — резюмировал он.

Заочную дискуссию продолжил командир «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал перестать попытки оценить боеспособность его подразделения.

«Специалистам по оценке всех подразделений рекомендую оставить спецназ "Ахмат" в покое, не давать ему характеристики, что он может и не может сделать», — прокомментировал слова Пригожина Алаудинов.

Кроме того, командир Ахмата указал на то, что его спецподразделение не имеет танков и авиации, а также заявил, что очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат».

«Уж кто-кто, но он и его бойцы знают, что подразделение, которым руковожу я является одним из самых боеспособных на линии боевого соприкосновения. Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д.! Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение» Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Пригожин не увидел в своих словах об «Ахмате» предосудительного

Евгений Пригожин прокомментировал негативные высказывания соратников Рамзана Кадырова в свой адрес. Он отметил, что не усматривает в своих словах о чеченском спецназе чего-либо предосудительного.

«На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях "Ахмат" во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного», — написал он.

Также Пригожин заявил, что не отказывается от своих слов о наказании для тех, кто, по его мнению, несет ответственность за проблемы в ходе СВО.

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться» Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

После взятия Артемовска Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. В свою очередь, Рамзан Кадыров ранее написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение передислоцировать в город подразделения спецназа «Ахмат».