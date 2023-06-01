«Хватит тебе болтать, кричать, орать». Командир «Ахмата» и еще два соратника Кадырова обратились к Пригожину
Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова, среди которых — депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, обратились к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Недовольство представителей Чечни вызвали его слова о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО).
Слова Пригожина касались задач «Ахмата» в зоне СВО
Пригожин, отвечая на вопрос о том, насколько «Ахмат» в действительности способен освободить Донецкую народную республику (ДНР), и где его бойцам придется сложнее всего, сказал следующее:
«Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов»
Депутат Госдумы от Чечни Делимханов в ответ назвал Пригожина блогером
Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов в своем обращении к Пригожину назвал его блогером и предложил встретиться из-за непонимания им задач подразделения «Ахмат».
Парламентарий указал на медийную активность Пригожина. Он выразил готовность ответить на вопросы относительно деятельности «Ахмата», в связи с чем предложил основателю «Вагнера» назвать место и время для встречи.
«Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов»
Делимханов заявил, что чеченский спецназ выполняет в ходе специальной военной операции (СВО) «все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим».
«Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место», — сказал представитель Чечни.
Глава парламента Чечни Даудов обратился к Пригожину с предупреждением
Глава парламента Чечни Магомед Даудов обратился к Пригожину с предупреждением, предложив ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». По его словам, основатель ЧВК «Вагнер» своими высказываниями создает «панические настроения» среди российских граждан.
«У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке»
Он также призвал Пригожина вспомнить, благодаря кому тот имеет ЧВК, но имен этих людей не назвал.
«Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим», — резюмировал он.
Заочную дискуссию продолжил командир «Ахмата»
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал перестать попытки оценить боеспособность его подразделения.
«Специалистам по оценке всех подразделений рекомендую оставить спецназ "Ахмат" в покое, не давать ему характеристики, что он может и не может сделать», — прокомментировал слова Пригожина Алаудинов.
Кроме того, командир Ахмата указал на то, что его спецподразделение не имеет танков и авиации, а также заявил, что очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат».
«Уж кто-кто, но он и его бойцы знают, что подразделение, которым руковожу я является одним из самых боеспособных на линии боевого соприкосновения. Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д.! Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение»
Пригожин не увидел в своих словах об «Ахмате» предосудительного
Евгений Пригожин прокомментировал негативные высказывания соратников Рамзана Кадырова в свой адрес. Он отметил, что не усматривает в своих словах о чеченском спецназе чего-либо предосудительного.
«На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях "Ахмат" во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного», — написал он.
Также Пригожин заявил, что не отказывается от своих слов о наказании для тех, кто, по его мнению, несет ответственность за проблемы в ходе СВО.
«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться»
После взятия Артемовска Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. В свою очередь, Рамзан Кадыров ранее написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение передислоцировать в город подразделения спецназа «Ахмат».