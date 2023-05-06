Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 6 мая 2023Россия

Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пригожин заявил, что задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи бойцов компании в Артемовске (украинское название — Бахмут) полностью выполнены. Сообщение приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По словам Пригожина, задачей «Бахмутской мясорубки» было не взятие города, а «перемалывание подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что эти цели были полностью выполнены. Он добавил, что бойцы будут направлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.

Военные будут находиться там «до момента исчезновения угрозы для России в рамках данной военной операции» и встанут на защиту страны в случае необходимости, заключил Пригожин.

Ранее основать ЧВК «Вагнер» сообщил, что 10 мая входящие в ЧВК «Вагнер» бойцы покинут Артемовск в случае нехватки боеприпасов. Он заявил, что из-за отсутствия снаряжения потери ЧВК растут с каждым днем, и потребовал от Минобороны России предоставить больше боеприпасов.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
В российском регионе сгорели два склада с порохом
В США рассказали о нарушенном Зеленским обещании
Международная федерация дзюдо объяснила допуск россиян на турниры
Названы сроки начала съемок «Фантастической четверки»
Доктор Мясников предупредил об опасности зелени для некоторых людей
СБУ прокомментировала свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина
Россиянам назвали подходящий момент для покупки валюты к отпуску
Съемки «Блэйда» приостановили из-за забастовки сценаристов Голливуда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.