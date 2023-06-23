НАК: ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу

Утверждения, распространяемые от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), пишет РИА Новости.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство обороны России назвало фейком сообщения Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер». В ведомстве подчервнули, что подобные сообщения являются информационной провокацией.