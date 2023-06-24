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20:13, 24 июня 2023Бывший СССР

Пресс-служба Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера»

Пресс-служба Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить движение колонн техники компании на территории России в результате переговоров с белорусским лидером.

Согласно заявлению Минска, Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным в течение дня 24 июня вел переговоры с Пригожиным. «В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент стороны имеют «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».

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    Варвара Кошечкина
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