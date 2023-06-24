Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:14, 24 июня 2023Россия

В Кремле раскрыли гарантии ухода Пригожина в Белоруссию

Песков заявил, что гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл гарантии ухода главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России Владимира Путина.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Позже президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Песков заявил о прекращении уголовного дела против Пригожина
    Власти ответили на сообщения об участии Дюмина в переговорах с Пригожиным
    Режим КТО пообещали отменить в ближайшее время
    Бойцы «Вагнера» покинули территорию штаба ЮВО в Ростове
    В Кремле раскрыли гарантии ухода Пригожина в Белоруссию
    Песков высказался о сроках снятия КТО
    Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове вместе с бойцами «Вагнера»
    Песков прокомментировал реализацию посреднических усилий Лукашенко
    Танк выехал из ворот ростовского цирка
    Кремль переадресовал Минобороны вопрос о возможных потерях во время мятежа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.