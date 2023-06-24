В Кремле раскрыли гарантии ухода Пригожина в Белоруссию

Песков заявил, что гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл гарантии ухода главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России Владимира Путина.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Позже президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».