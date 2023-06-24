Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о развороте колонн «Вагнера» и отводе в полевые лагеря

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря. Заявление опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Пригожин сообщил, что за сутки бойцы «Вагнера» прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время, отметил он, не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.

«Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил глава ЧВК.

Ранее о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» заявила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.