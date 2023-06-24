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21:42, 24 июня 2023Россия

Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за работу по деэскалации ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что беседа лидеров двух стран состоялась в 21:00. Белорусский лидер подробно рассказал Владимиру Путину о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». «Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет неминуемое наказание.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

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    Марина Совина
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