Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

«Ъ»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина юридически не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника газеты в прокуратуре, постановление о возбуждении дела в отношении Пригожина не было отменено. Следовательно, основатель ЧВК «Вагнер» остается под следствием.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.