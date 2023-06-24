Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?

«Лента.ру»: в Ростов-на-Дону вошли участники пригожинского мятежа

Участники вооруженного мятежа, который организовал глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, вошли в Ростов-на-Дону. В сети появилось видео встречи Пригожина с генералами Минобороны. Утверждается, что съемка велась на территории ростовского штаба Южного военного округа (ЮВО).

На кадрах видно, как сперва бизнесмен проходит по двору с надвинутым на лицо платком в окружении бойцов, а затем сидит на скамейке и беседует с заместителем министра обороны России, генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

Фото: Илона Палей

Ситуация в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков. Очевидцы сообщили изданию «161», что заметили людей в камуфляже в районе штаба ЮВО, главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции.

Фото: Илона Палей

В областной столице отключили все городские веб-камеры, а власти отменили все запланированные массовые мероприятия. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

В городе перекрыты улицы

Как сообщает с места событий корреспондент «Ленты.ру», по состоянию на 11:00 мск на каждом перекрестке в центре Ростова-на-Дону стоят военные в камуфляже с оружием. Некоторые улицы возле госучреждений и отделов полиции перекрыты. Возле администрации города тоже стоит группа военных.

Военной техники сейчас в центре нет. Движение по улицам перекрыто гражданскими машинами. На некоторых номера Народной милиции ЛНР. У всех военных шевроны закрыты изолентой. С людьми вежливы и корректны, но на вопросы отвечают уклончиво. Кто такие и откуда не говорят. О ситуации в городе говорят, что проводятся учения. Корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей

Фото: Илона Палей

Ситуация у штаба ЮВО

По словам корреспондента «Ленты.ру», сейчас все подступы к штабу ЮВО перекрыты — близко к нему не подойти. Бойцы, стоящие в оцеплении, не вступают в переговоры и не дают проходить гражданским лицам. Ближайшие подступы к штабу ЮВО перекрыты блокпостами с БТР.

Фото: Илона Палей

Местных жителей пропускают, если те говорят, что живут или работают в соседних домах, но документов с регистрацией не спрашивают.

Примерно в 10:30 военные начали зачищать улицы, прилегающие к штабу ЮВО, от прохожих. Большинство отнеслось к их действиям с пониманием, но были и возмущения. Некоторые горожане в резкой манере требовали свободного прохода. Военные на это реагируют спокойно. Корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей

Фото: Илона Палей

Корреспондент «Ленты.ру» также отметила, что на подступах к штабу военные просят горожан освободить сквозные улицы, выходящие к зданию штаба. Объясняют это тем, в этом направлении в случае обострения будет вестись стрельба. У самого здания штаба ЮВО находятся 55 вооруженных военных, которые представляются бойцами ЧВК «Вагнер».

Около 11:00 проехали машины реанимации, «скорой помощи» и тонированный микроавтобус с военными номерами. Похоже на усиление. Несмотря на запрет, в городе летает дрон. Корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей

Фото: Илона Палей

Путин отдал приказ ВС РФ по мятежу Пригожина

Организаторы вооруженного мятежа ответят за свои действия, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов.

Президент России Владимир Путин

Путин также добавил, что власти предпримут все необходимые действия для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону — там обстановка, по словам главы государства, остается сложной, в городе заблокирована работа органов гражданского и военного управления.