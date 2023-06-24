RT: в сети появились кадры встречи Пригожина с замминистра обороны России Евкуровым

В сети появилось видео встречи основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с генералами Минобороны. Кадры публикует RT.

Утверждается, что съемка велась на территории штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. На видео видно, как сперва бизнесмен проходит по двору с надвинутым на лицо платков в окружении бойцов, а затем сидит на скамейке и беседует с заместителем министра обороны России, генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

Ранее портал «161» сообщил, что в центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков. Очевидцы рассказали изданию, что заметили людей в камуфляже в районе штаба ЮВО, главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции.