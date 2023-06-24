Появились данные о неизвестных людях в камуфляже в Ростове-на-Дону

«161»: в центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков

В центре Ростова-на-Дону появились люди с оружием без опознавательных знаков. Об этом пишет местный портал «161».

Очевидцы сообщили изданию, что заметили людей в камуфляже в районе штаба ЮВО, главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

Также в городе отключены городские веб-камеры. При попытке понаблюдать панорамы центра города, Ростов-арену или вид на левый берег Дона вместо потокового видео появляется надпись «Доступ к трансляции временно ограничен».

24 июня ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее бизнесмен обвинил российских военных в якобы ударе по тыловым лагерям «Вагнера».