Губернатор призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр

Губернатор Голубев призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», обратился он к жителям региона.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перестали работать городские веб-камеры. Вместо потокового видео появляется надпись «Доступ к трансляции временно ограничен».

Рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) в городе выставили посты. Сейчас за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.