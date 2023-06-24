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06:00, 24 июня 2023Россия

Губернатор призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр

Губернатор Голубев призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома на фоне слов и действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», обратился он к жителям региона.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перестали работать городские веб-камеры. Вместо потокового видео появляется надпись «Доступ к трансляции временно ограничен».

Рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) в городе выставили посты. Сейчас за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

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    Марина Совина
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