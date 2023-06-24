Губернатор Воронежской области опроверг сообщения о передвижении техники
Губернатор Воронежской области Гусев опроверг сообщения о передвижении военной техники
Начало событий в новости Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?
Сообщения о передвижении военной техники в Воронежской области являются недостоверными, их в своем Telegram-канале опроверг губернатор региона Александр Гусев.
Глава региона напомнил, что распространение фейков преследуется по закону.
«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», — заявил он.
Он выразил уверенность, что жители региона не поддадутся на провокации.
Ранее сообщалось, что на фоне ситуации с частной военной компании «Вагнер» власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон».