Губернатор Воронежской области опроверг сообщения о передвижении техники

Губернатор Воронежской области Гусев опроверг сообщения о передвижении военной техники

Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?

Начало событий в новости Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?

Сообщения о передвижении военной техники в Воронежской области являются недостоверными, их в своем Telegram-канале опроверг губернатор региона Александр Гусев.

Глава региона напомнил, что распространение фейков преследуется по закону.

«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», — заявил он.

Он выразил уверенность, что жители региона не поддадутся на провокации.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации с частной военной компании «Вагнер» власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон».