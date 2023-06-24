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11:59, 24 июня 2023Россия

Губернатор Воронежской области опроверг сообщения о передвижении техники

Губернатор Воронежской области Гусев опроверг сообщения о передвижении военной техники
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Сообщения о передвижении военной техники в Воронежской области являются недостоверными, их в своем Telegram-канале опроверг губернатор региона Александр Гусев.

Глава региона напомнил, что распространение фейков преследуется по закону.

«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», — заявил он.

Он выразил уверенность, что жители региона не поддадутся на провокации.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации с частной военной компании «Вагнер» власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон».

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    Марк Леонов
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