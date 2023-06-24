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10:03, 24 июня 2023Россия

Власти Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 «Дон»

Власти Воронежской области закрыли движение на участке трассы М-4 «Дон»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Воронежской области закрыли движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое», — заявил губернатор.

Он призвал жителей Воронежской области воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Ранее власти региона попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств. Они сообщили, что по М-4 движется колонна военной техники.

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    Семен Александров
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