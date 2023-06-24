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05:02, 24 июня 2023Россия

Власти Воронежской области сообщили о колонне военной техники на трассе М-4 Дон

Правительство Воронежской области: по дороге М-4 Дон движется колонна военной техники

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

По федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Об этом сообщило правительство Воронежской области в Telegram.

Власти региона попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств. «Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности», — заявили в правительстве области.

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