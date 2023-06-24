Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?

Кадыров назвал Пригожина предателем и заявил, что «мятеж должен быть подавлен»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о выступлении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным против Министерства обороны России. Он назвал это предательством.

Кадыров заявил, что выступление бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным является мятежом, который должен быть подавлен.

Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Рамзан Кадыров глава Чечни

Он также заявил, что готов принять для этого жесткие меры.

В Воронеже произошел крупный пожар и перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД

В Воронеже на нефтебазе, расположенной на улице Димитрова, загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что на месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет, отметил он.

На кадрах, снятых очевидцем, за жилым домом виден огромный столб огня, который образовался в момент взрыва резервуара.

На другом видео снято, как неподалеку от нефтебазы пролетает боевой вертолет Ка-52, после чего объект загорается. Пока точно не установлено, что стало причиной крупного пожара на нефтебазе.

На еще одном видео предположительно запечатлен момент прилета ракеты в жилой двор на улице Адмирала Чурсина в Воронеже. Повреждены 11 автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Также 24 июня в Воронежской области мог потерпеть крушение самолет Ан-24. На кадрах, снятых очевидцем, видно падающее в огне воздушное судно, которое падает в окрестностях Кантемировки. При этом официального комментария, а также других сообщений об этом инциденте пока нет.

Помимо этого сообщалось, что в Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД. Возле них дежурит полиция. На опубликованных журналистами кадрах видны перекрытый участок и служебное авто.

В Ростове-на-Дону произошли взрывы, ЧВК минирует дороги и ставят пулеметы

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, началось движение военной техники, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Людей попросили покинуть Буденновский проспект в центре города. Военная техника ЧВК «Вагнер» пришла в движение возле штаба Южного военного округа (ЮВО), занятого бойцами компании. По другим данным, взрывов было два.

По словам очевидцев, бойцы «Вагнера» раскладывают на подъездах к городу противотанковые мины, а также обустраивают свои блокпосты и огневые точки, которые усиливают солдатами, вооруженными автоматическими гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Ранее в Ростове-на-Дону начались стычки между местными жителями из-за находящихся в городе бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На публикуемых кадрах горожане также обращаются к вооруженным людям с призывом покинуть город, пока на его улицах не начались военные действия. Ростовчане напомнили бойцам ЧВК о словах президента России Владимира Путина, который назвал предателями организаторов мятежа и пообещал им неминуемое наказание.

Также в Ростове-на-Дону двое мужчин и женщина один за другим попытались раскачать обстановку в толпе и спровоцировать споры. Один из провокаторов оказался уроженцем Украины. Он попытался оттолкнуть молодого человека от танка, около которого тот фотографировался. Мужчина стал кричать, что его окружают и устраивают цирк трусы.

На видео, которое снял корреспондент «Ленты.ру», видно, что вокруг мужчины пенсионного возраста собралась толпа и заставила его показать паспорт. Тот открыл страницу на развороте с пропиской, где был указан ростовский адрес — улица Пушкинская. Однако наблюдатели заметили и первую страницу документа, где в графе о месте рождения значилась Украина.

«Да, я родился на Украине и не стыжусь этого», — заявил мужчина. Жители назвали его провокатором и посоветовали отправиться домой.

Также сообщалось, что танк заблокировал ворота ростовского цирка, расположенного поблизости от штаба Южного военного округа (ЮВО). Чей он — Минобороны или ЧВК «Вагнер», — не уточнялось.

Мятеж Пригожина начался вечером 23 июня

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу. Утром 24 июня выяснилось, что вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

В отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.