Попытку удара по вертолету под Воронежем сняли на видео
Очевидцы сняли на видео попытку удара по вертолету над Воронежем. Кадры публикует Telegram-канал издания «Подъем».
По данным портала, атаке подвергся военный вертолет Ка-52.
На запечатленных кадрах видно, как с земли в сторону вертолета выпускают ракету, но борт отстреливает тепловые ловушки, из-за которых снаряд теряет цель и взрывается на расстоянии от нее.
Ранее сообщалось, что другой вертолет совершил жесткую посадку в регионе.
Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».