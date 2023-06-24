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14:32, 24 июня 2023Россия

Попытку удара по вертолету под Воронежем сняли на видео

Очевидцы сняли на видео попытку удара по вертолету над Воронежем

Очевидцы сняли на видео попытку удара по вертолету над Воронежем. Кадры публикует Telegram-канал издания «Подъем».

По данным портала, атаке подвергся военный вертолет Ка-52.

На запечатленных кадрах видно, как с земли в сторону вертолета выпускают ракету, но борт отстреливает тепловые ловушки, из-за которых снаряд теряет цель и взрывается на расстоянии от нее.

Ранее сообщалось, что другой вертолет совершил жесткую посадку в регионе.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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    Марк Леонов
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