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13:56, 24 июня 2023Россия

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в российском регионе

РИА Новости: в Воронежской области Ми-8 совершил жесткую посадку, пострадал один человек

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В городе Павловск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8», — передает агентство.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что на нефтебазе, расположенной на улице Димитрова, загорелся резервуар с топливом. На месте происшествия работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Ранее очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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