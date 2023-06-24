Появилось видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже и летящим вертолетом

Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета

В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами.

Начало событий в новости В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами.

Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета. Кадры публикует Telegram-канал «Воронеж №1».

На снятых кадрах видно, что вертолет находится возле нефтебазы, после чего объект загорается. За кадром снимавший видео ребенок кричит своей матери, что от увиденного ему стало страшно.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».