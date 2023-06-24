Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 24 июня 2023Россия

Появилось видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже и летящим вертолетом

Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета
Начало событий в новости В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами.

Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета. Кадры публикует Telegram-канал «Воронеж №1».

На снятых кадрах видно, что вертолет находится возле нефтебазы, после чего объект загорается. За кадром снимавший видео ребенок кричит своей матери, что от увиденного ему стало страшно.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Что это означает?
    Эстония усилила охрану своих границ
    В Воронежской области сообщили о тушении пожара на нефтебазе
    В Ростовской области сформированного запаса продовольствия хватит на неделю
    Путин и Токаев обсудили ситуацию в России
    Опубликовано видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже
    Появилось видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже и летящим вертолетом
    Жена Левандовски заявила о намерении выступать в ММА
    Колонна военных грузовых автомобилей на МКАД попала на видео
    Пушилин заявил об очередном сложном этапе для России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.