Появилось видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже и летящим вертолетом
Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета
Начало событий в новости В Ростове люди в камуфляже, в регионах усилили безопасность. Пригожин поговорил с генералами.
Очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета. Кадры публикует Telegram-канал «Воронеж №1».
На снятых кадрах видно, что вертолет находится возле нефтебазы, после чего объект загорается. За кадром снимавший видео ребенок кричит своей матери, что от увиденного ему стало страшно.
Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».