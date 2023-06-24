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13:11, 24 июня 2023Россия

В Воронежской области сообщили о тушении пожара на нефтебазе

Губернатор Воронежской области Гусев: идет тушение резервуара с топливом на нефтебазе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Воронежской области на нефтебазе, расположенной на улице Димитрова, загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова, — написал он.

Губернатор региона отметил, что на месте происшествия работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. По предварительной информации Гусева, пострадавших в результате пожара нет.

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