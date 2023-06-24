Опубликовано видео со взрывом на нефтебазе в Воронеже

Очевидцы опубликовали видео со взрывом нефтебазы в Воронеже

Очевидцы опубликовали видео со взрывом нефтебазы в Воронеже. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал В«ЧК-ОГПУ».

На кадрах, снятых очевидцем, за жилым домом виден огромный столб огня, который образовался в момент взрыва нефтебазы.

Воронежская область граничит с Ростовской, где на данный момент находятся формирования ЧВК «Вагнер». 23 июня в отношении владельца частной военной компании Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня 2023 года президент России Владимир Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».