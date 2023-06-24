Владимир Путин обратился к Российской армии и гражданам

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к Вооруженным силами и гражданам

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к Вооруженным силами и гражданам. Трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин призвал к консолидации и ответственности. С речью он выступил на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

По федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.