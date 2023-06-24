В центре Ростова-на-Дону расставили машины с пулеметами «Утес» около штаба ЮВО

На подъездах к штабу ЮВО в центре Ростова-на-Дону расставлены машины с пулеметами «Утес»

На подъездах к штабу Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону расставлены машины с пулеметами «Утес», принадлежащие ЧВК «Вагнер». Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Машины, в частности, находятся в Халтуринском переулке, а также на Пушкинской и Большой Садовых улицах. Признаков минирования не наблюдается. Бойцы надеются, что применять оружие не придется», — рассказала она.

Фото: Илона Палей

Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону раздался взрыв, началось движение военной техники.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».