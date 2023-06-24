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13:49, 24 июня 2023Силовые структуры

В центре Ростова-на-Дону раздался взрыв

«Лента.ру»: в центре Ростова-на-Дону раздался взрыв, началось движение военной техники

Фото: Reuters

В центре Ростова-на-Дону раздался взрыв, началось движение военной техники. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Людей попросили покинуть Буденновский проспект в центре города — туда въехала военная техника. Движение прямо возле штаба Южного военного округа (ЮВО), занятого бойцами ЧВК "Вагнер". Был слышен взрыв», — рассказала она. Отмечается, что это техника ЧВК «Вагнер».

Ранее в Ростове-на-Дону двое мужчин и женщина один за другим попытались раскачать обстановку в толпе и спровоцировать споры.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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