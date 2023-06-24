Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 24 июня 2023Силовые структуры

В Ростове-на-Дону трое провокаторов попытались раскачать обстановку

«Лента.ру»: трое провокаторов в Ростове-на-Дону попытались раскачать обстановку в городе

Фото: Илона Палей

В Ростове-на-Дону двое мужчин и женщина один за другим попытались раскачать обстановку в толпе и спровоцировать споры. Видео инцидента с провокатором — уроженцем Украины снял корреспондент «Ленты.ру».

На публикуемых кадрах видно, что вокруг мужчины пенсионного возраста собралась толпа и заставила его показать паспорт. Тот открыл страницу на развороте с пропиской, где был указан ростовский адрес — улица Пушкинская. Однако наблюдатели заметили и первую страницу документа, где в графе о месте рождения значилась Украина.

«Да, я родился на Украине и не стыжусь этого», — заявил мужчина. Жители назвали его провокатором и посоветовали отправиться домой.

Ранее он попытался оттолкнуть молодого человека от танка, около которого тот фотографировался. Мужчина стал кричать, что его окружают и устраивают цирк трусы.

Ранее сообщалось, что в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    Военные в городе, танки на улицах. Что происходит в Ростове-на-Дону, который контролируют мятежные бойцы ЧВК «Вагнер»?
    Главы российских регионов выразили поддержку Владимиру Путину
    Мощный пожар в Воронеже попал на видео
    Стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье
    В российских городах зафиксированы сбои в работе Telegram
    Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино
    Медведев призвал сплотиться вокруг Путина
    На МКАДе сняли на видео колонну военных грузовиков
    В Польше высказались о перспективах контрнаступления ВСУ
    Минтранс сообщил о частичном перекрытии трех трасс в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.