В Ростове-на-Дону трое провокаторов попытались раскачать обстановку

«Лента.ру»: трое провокаторов в Ростове-на-Дону попытались раскачать обстановку в городе

В Ростове-на-Дону двое мужчин и женщина один за другим попытались раскачать обстановку в толпе и спровоцировать споры. Видео инцидента с провокатором — уроженцем Украины снял корреспондент «Ленты.ру».

На публикуемых кадрах видно, что вокруг мужчины пенсионного возраста собралась толпа и заставила его показать паспорт. Тот открыл страницу на развороте с пропиской, где был указан ростовский адрес — улица Пушкинская. Однако наблюдатели заметили и первую страницу документа, где в графе о месте рождения значилась Украина.

«Да, я родился на Украине и не стыжусь этого», — заявил мужчина. Жители назвали его провокатором и посоветовали отправиться домой.

Ранее он попытался оттолкнуть молодого человека от танка, около которого тот фотографировался. Мужчина стал кричать, что его окружают и устраивают цирк трусы.

Ранее сообщалось, что в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».