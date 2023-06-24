В Ростове-на-Дону на крыше штаба ЮВО появились операторы дронов ЧВК «Вагнер»

В центре Ростова-на-Дону расставили машины с пулеметами «Утес» около штаба ЮВО

Начало событий в новости В центре Ростова-на-Дону расставили машины с пулеметами «Утес» около штаба ЮВО

На крыше штаба Южного военного округа (ЮВО), захваченного бойцами ЧВК «Вагнер» в центре Ростова-на-Дону, появились операторы дронов, в окнах расположились снайперы. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Илона Палей

«На крыше появились операторы дронов, в окнах — снайперы, однако в целом обстановка у штаба остается спокойной. Туда допустили людей, которых ранее попросили покинуть район вокруг здания», — рассказала она.

Ранее 24 июня сообщалось, что на подъездах к штабу ЮВО в центре Ростова-на-Дону расставлены машины с пулеметами «Утес», принадлежащие ЧВК «Вагнер». Бойцы надеются, что применять оружие не придется.