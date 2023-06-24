Силовые структуры
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО, захваченным ЧВК «Вагнер», началась стрельба
Начало событий в новости На крыше штаба ЮВО появились операторы дронов ЧВК «Вагнер»
В центре Ростова-на-Дону, рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО), захваченного бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», началась стрельба. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.
«Слышны выстрелы, люди отбегают подальше от штаба, а затем возвращаются, чтобы понаблюдать за развитием событий», — рассказала она.
Находящие на месте очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.
Бойцы «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание, расположенного напротив цирка, где танк заблокировал ворота, передает RT.
Ранее 24 июня сообщалось, что на крыше штаба ЮВО разместились операторы дронов, в окнах расположились снайперы.