Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба

В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО, захваченным ЧВК «Вагнер», началась стрельба

Начало событий в новости На крыше штаба ЮВО появились операторы дронов ЧВК «Вагнер»

В центре Ростова-на-Дону, рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО), захваченного бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», началась стрельба. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

«Слышны выстрелы, люди отбегают подальше от штаба, а затем возвращаются, чтобы понаблюдать за развитием событий», — рассказала она.

Находящие на месте очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.

Бойцы «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание, расположенного напротив цирка, где танк заблокировал ворота, передает RT.

Ранее 24 июня сообщалось, что на крыше штаба ЮВО разместились операторы дронов, в окнах расположились снайперы.