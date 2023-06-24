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11:43, 24 июня 2023Силовые структуры

Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыли

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД, там дежурит полиция

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронеже перекрыли проезд к зданиям УФСБ и УМВД. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что там дежурит полиция. На кадрах видны перекрытый участок и служебное авто.

В отношении главы «Вагнера» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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