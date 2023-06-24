В Ростове-на-Дону начались стычки из-за ЧВК «Вагнер»

Shot: в Ростове-на-Дону начались стычки из-за находящихся в городе бойцов ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону начались стычки из-за находящихся в городе бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Кадры с инцидентами публикует Telegram-канал Shot.

На публикуемых кадрах жители города обращаются к вооруженным людям с призывом покинуть Ростов-на-Дону, пока в городе не начались военные действия.

Ростовчане также напомнили бойцам ЧВК о словах президента России Владимира Путина, который назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

