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09:37, 24 июня 2023Силовые структуры

Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

РИА Новости: силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле входа на территорию центра. «Здание оцеплено, приезжайте мимо», — заявил один из них таксисту, с которым ехал корреспондент.

Агентство отмечает, что вдоль Зольной улицы стоят несколько полицейских автомобилей и журналисты — «зевак» корреспондент РИА Новости не заметил.

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Ранее утром 24 июня стало известно, что в здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге вошли силовики. К зданию подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии, они заходили внутрь вместе с людьми в гражданском. Как сообщала «Фонтанка», предположительно, в центре начался обыск.

Перед этим Министерство обороны Российской Федерации заявило, что публикуемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности, аналогичное заявление озвучили в ФСБ. Затем Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. Генпрокурор Игорь Краснов доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.

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    Сергей Истомин
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