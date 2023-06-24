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07:56, 24 июня 2023Силовые структуры

Силовики вошли в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

«Фонтанка» сообщила, что силовики вошли в здание «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге вошли силовики, об этом в Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

«В Петербурге в "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице вошли силовики, судя по всему в здании начинаются обыски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии, они заходят внутрь вместе с людьми в гражданском.

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Также сообщается, что у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге находятся лица в масках и с автоматами. На набережной находятся отель и ресторан, которые связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Академический переулок, находящийся поблизости, оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной дежурят вооруженные силовики.

Ранее Минобороны заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделали в ФСБ.

Вскоре Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа.

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    Марина Совина
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