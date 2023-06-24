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02:24, 24 июня 2023Силовые структуры

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле Пригожина

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле из-за попытки организации вооруженного мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что генпрокурор также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела.

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа было возбуждено поздним вечером 23 июня. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Подвигина
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