Генерал Суровикин с оружием в руках обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Генерал Суровикин с оружием в руках призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

Один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству государства. Запись опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Пока не поздно, нужно и необходимо это сделать: подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — сказал Суровикин, держа в руке оружие.

«Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — заявил генерал.

Вечером 23 июня в ряде Telegram-каналов, аффилированных с ЧВК «Вагнер», распространилась видеозапись, сделанная от лица нескольких мужчин, которые обсуждают обстрел своих позиций. В сообщении утверждается, что на кадрах запечатлены последствия ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», в результате которого было «много жертв».

Затем в этих же каналах стали распространяться голосовые сообщения от имени Евгения Пригожина, который заявил, что удар по лагерям нанесли российские военные. В следующих сообщениях Пригожин пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Вскоре Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по факту организации вооруженного мятежа, ФСБ также призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы главы компании. О происходящем поставлен в известность президент России Владимир Путин, принимаются необходимые меры, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.